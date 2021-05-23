ضبط 41 قضية متنوعة وتنفيذ 165 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط قضيتين تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 41 قضية.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 165 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 2376 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.