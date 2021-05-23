الداخلية: تحرير محاضر لـ14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الداخلية 14676 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14638 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 38 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 2176 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، و ضبط 331 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 3756 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.