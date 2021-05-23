ادعى معرفته بمسؤول حكومي.. ضبط المتهم بالنصب على سيدة زعم تعيين ابنها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (سيدة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، تضررها من (أحد الأشخاص) لاستغلاله نفوذاً مزعوماً والادعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولى إحدى الجهات الحكومية، وقدرته من خلال ذلك النفوذ المزعوم من تعيين نجل الشاكية بتلك الجهة وحصوله مقابل ذلك على مبلغ مالى، ولم يف بما وعد به ولم يرد المبلغ المالى .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، محبوساً احتياطياً بقسم شرطة النزهة بالقاهرة على ذمة إحدى القضايا ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة)، باستغلاله نفوذاً مزعوما والإدعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولى إحدى الجهات الحكومية ، وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات وبسؤال المتهم بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.