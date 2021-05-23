القوى العاملة: صرف مليار و 388 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 413 ألف عامل بالسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع للوزارة بلغت مليار و 388 ملايين و100 ألف جنيه، استفاد منها 413 آلاف و 466 عاملًا، يعملون في 3698 منشأة، وذلك منذ نشأة الصندوق حتى نهاية مارس 2021.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن المجلس وافق على صرف الدفعة السادسة والسابعة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، والتي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، صباح اليوم، الذي يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وأضاف الوزير، أنه يجرى حالياً إعداد منظومة إلكترونية للصندوق، تتيح التعامل إلكترونياً من حيث تحصيل الاشتراكات، أو تحديد المنشآت التي قامت بالسداد والتي لم تسدد، بما يساهم في تسهيل الإجراءات التي يتم اتباعها في أعمال الصندوق.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.