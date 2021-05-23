شكرا لقرائتكم خبر عن كورنيش نيل المنيا يستقبل المواطنين بعد توقف عامين بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إعادة فتح أبوابة الاثنين، لاستقال المواطنين بعد عاملين من غلقة، بسبب كورونا،وفقا لضوابط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تفعيلا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة لاستقبال المواطنين.

وقرر «المحافظ» خلال الاجتماع الذي عقدة مساء السبت، أن تكون مواعيد فتح الكورنيش اعتبارا من الاثنين القادم الموافق 25 مايو من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً من كل يوم، على أن يكون افتتاح الكورنيش جزئيا من السور الجنوبي لنادى الشرطة وحتى منطقة كدوان جنوباً، ومن السور الشمالي لنادى الشرطة وحتى بداية سور المدرسة الثانوية العسكرية شمالاً .ووجه المحافظ بتوفير مداخل ومخارج خاصة وممهدة لذوي الهمم.

وقال «المحافظ» تم تركيب عدد من كاميرات المراقبة على الكورنيش لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، مع عدم السماح بركن السيارات بالاتجاه الموازي لكورنيش النيل بالنسبة للمسافة من شمال نادى الشرطة وحتى ديوان عام المحافظة شمالاً.

وشدد المحافظ على عدم السماح بافتراش الأرض والجلوس على النجيلة حرصاً على عدم تلفها وبما يكفل التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وعدم السماح بدخول الأفراح أو إقامة أية احتفالات أو تجمعات على الكورنيش .

يذكر انه تم الانتهاء من تطوير الكورنيش، على 3 مراحل، عام 2019، بطول 735 مترا، وبتكلفة تجاوزت 15 مليون جنية، عقب زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء للمحافظة في سبتمبر من نفس العام، وذلك لخدمة أهالي المحافظة باعتباره متنفساً أساسياً للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائري المحافظة.

كورنيش النيل في المنيا

كورنيش النيل في المنيا

كورنيش النيل في المنيا