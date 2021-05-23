شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل أسرة الشهيد محمد حسين ويستمع لمطالبهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، أسرة الشهيد مجند قوات مسلحة «محمد حسين محمد عبدالمنعم»، ابن مركز ببا، والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بشمال سيناء، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ.

أعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد والدعاء بأن يتغمد الله كافة شهدائنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يمن على أسرهم وذويهم بنعمة الصبر، حيث سلم أسرته مساعدة مالية للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة.

كما استمع المحافظ لأسرة الشهيد في عدد من الموضوعات،مستفسرا منهم عن أحوال وظروفهم الحياتية، مؤكدًا على أن الدولة لم تدخر جهدًا، ولن تتوانى، في تقديم أوجه الرعاية والمواساة لأسر شهداء الوطن الأبطال من قواتنا المسلحة والشرطة الذين جادوا بأغلى ما يملكون في سبيل أن يبقى الوطن مستقرًا، وينعم المواطنون بالأمن وأمان.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد أدى واجب العزاء في وفاة الشهيد، أواخر فبراير الماضى، بمنزل الأسرة بفابريقة ببا، حيث قدم تعازيه ومواساته للأسرة، بعد الانتهاء من تشييع جنازة الشهيد البطل ودفن جثمانه الطاهر بمقابر الأسرة بغياضة الشرقية.