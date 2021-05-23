شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات النقل والشهادة لمعاهد القراءات بمنطقة السويس وسط الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت امتحانات النقل والشهادة لمعاهد القراءات بمنطقة السويس الأزهرية اليوم السبت، وقد تابع الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، لجان الإمتحان مع سعد أبوالحمد مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية، وبحضور الدكتور يحيى زكريا سرور مسؤول قطاع المعاهد الأزهرية.

تابع أعمال التطهير والتعقيم وقياس درجات الحرارة للطلاب وأعضاء اللجان، ثم حضور فض المظاريف وتوزيع أوراق الإمتحان على الطلاب.

وقد زار فضيلته لجنة الشهادة بمعهد السويس الثانوي بنبن، ولجنة النقل بمعهد السويس الإعدادي بنين وذلك بحضور الشيخ محمد عثمان مدير التعليم النوعي، والشيخ خالد أبوالعلا مدير الإدارة التعليمية، ومحمد عز مدير الإمتحانات بمنطقة السويس الأزهرية.

بداية امتحانات النقل والشهادة لمعاهد القراءات بمنطقة السويس وسط الإجراءات الاحترازية

وقد أكد الدكتور حمادي على أعضاء اللجان ضرورة اتباع جميع الإجراءات الإحترازية أثناء الإمتحانات حفاظا على سلامة جميع المتواجدين، كما أكد فضيلته على ضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان، وتنفيذ جميع تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بالإمتحانات.

و أشاد الدكتور يحيى زكريا مسؤول قطاع المعاهد بالجهد المبذول خلال الإمتحانات من الإجراءات الإحترازية، والإدارية ووجه الشكر للقائمين على الإمتحانات بمنطقة السويس الأزهرية.

بداية امتحانات النقل والشهادة لمعاهد القراءات بمنطقة السويس وسط الإجراءات الاحترازية

وصرح الدكتور أحمد حمادي أنه تم تشكيل لجنة الأمن والسلامة بكل لجنة في وقت سابق وتوزيع المهام على الأعضاء بها، وأنه يتم تطهير وتعقيم اللجان بشكل دوري قبل بداية اللجنة وبعد انتهائها.