شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعه جنوب الوادي يتفقد عددا من الكليات استعدادا لامتحانات التيرم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب الأحد عددا من كليات الجامعة للوقوف على استعدادها للامتحانات حيث قام بجولة بكليات الاثار والحقوق والتجارة والتمريض والآداب.

نائب رئيس جامعه جنوب الوادي يتفقد عددا من الكليات

و شدد على اتباع تعليمات رئيس الجامعة بشان تطبيق الاجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد بين الطلاب في لجان الامتحانات وارتداء الكمامات مؤكدا على ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات بشأن اسئلة الامتحان.