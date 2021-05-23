شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرصد وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والمباني المخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق كل مركز ومدينة، حرصاً على حق الدولة والشعب.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بإيقاف أحد المواطنين أثناء قيامه بصب سقف دور لبناء مخالف بدون ترخيص بقرية النخاس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع مسئولي الوحدة المحلية بملامس، بالتصدي لحالة بناء مخالف بالتعدي على الأرض الزراعية عبارة عن بناء مقابر بقرية الولجا على مساحة 40متر، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

فيما ️شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة، حملة إزالة فورية لتعدى أحد المواطنين على طريق عزبة ذكى لقطعة وضمها لأرضه، وتم إزالة التعدى بمساحة 2م عرض وطول 300م، وتم تمهيد الطريق مرة أخرى للمارة وتمت الإزالة على نفقة المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالمحمودية، بإزالة تعدى من أحد المواطنين على طريق عزبة البرنس على مساحة ٣٠متر، عبارة عن قواعد مسلحة وتمت الإزالة على نفقة المواطن، كما قام مسئولي الوحدة المحلية بمنزل حيان والقسم الهندسى، بإزالة أعمدة خرسانية على مساحة ٦٠متر بعزبة خلوة دبوس وتمت الإزالة على نفقة المواطن.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بإزالة فورية في المهد بناحية أبوشميس التابعة للوحدة المحلية بسعود على مساحة 80 متر، حيث تم إزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض وتم تسليم الأرض للزراعة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، كما قام رئيس الوحدة المحلية بسماكين الغرب، بإزالة فورية في المهد بناحية أبوغازي التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب، على مساحة قيراط أي ما يعادل 175 متر، حيث تم إزالة وردم حفر خرسانة وتم تسليم الأرض للزراعة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، بإزالة حالة تعدي عبارة عن منزل بلوك أبيض على مساحة 175 متر مقام على أرض زراعية بناحيه كفر أبوقورة التابعة للوحدة المحلية ببني عياض، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.