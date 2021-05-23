شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الطبيب الصغير للتوعية بكورونا في مدارس إدارة الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت ادارة الشيخ زويد التعليمية برنامجا لتوعية الطلاب بفيروس كورونا للوقاية منه.. حيث يتم عرضه بالمدارس التابعة للادارة لمواجحهة فيروس كورونا.

وأشارت رضوى حسنى منسقة المشروع الوطنى للقراءة ومدربة التنمية بادارة الشيخ زويد التعليمية وصاحبة فكرة البرنامج أن البرنامج باسم: «الطبيب الصغير» ويتم تنفيذه برعاية حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتحت اشراف سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية وأيمن أحمد أبوشقرة وكيل الإدارة.. كما تم اختيار احدى الطالبات المتفوقات لتقديمه ( وهى الطالبة شروق أبوالسعود من مدرسة الغزالى الثانوية بنات التابعة لادارة الشيخ زويد التعليمية ) للتوعية ضد فيرس كورونا بعرض طرق الاصابة والعدوى وكيفية الوقاية منه باتخاذ الاجراءات الاحترازية.. إلى جانب عرض المعلومات المغلوطة المتداولة حول المرض وطرق الوقاية، والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في المدارس لوقاية الطلاب والعاملين من الاصابة أو نقل العدوى.

وأعلنت أنه تم تقديم الحلقة الأولى من البرنامج، وسيتم تقديم الحلقة التانية في الأسبوع القادم، ومتابعة تقديم الحلقات أسبوعيا بالاعتماد على المعلومات المستمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية عن المرض وتطوراته أولا بأول.. حيث تقوم بتجهيزها وتدريب الطالبة عليها ايمان شمس بالتعاون مع صيدليتى الدكتورة غادة والقادسية بالشيخ زويد.