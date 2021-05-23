شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية بكليات الحقوق والتربية والتمريض بجامعة بنها لمتابعة استعدادات الامتحانات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، الأحد، جولة تفقدية بكليات الحقوق والتربية والتمريض، رافقه خلالها الدكتور رضا عبدالحليم، عميد كلية الحقوق، والدكتور إيمان عبدالحميد، عميد كلية التربية، والدكتورة هويد صادق، عميدة كلية التمريض، وبحضور فاتن خربوش، أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع.

وخلال الجولة تفقد «سوسة»، الإجراءات الاحترازية، واستعداد كلية الحقوق لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى تفقد الحدائق والأشجار المثمرة بالكلية، كما شملت الجولة متابعة إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية ومتابعة أعمال اللجنة الخاصة بمراجعة طفايات الحريق داخل الكليات والتأكد من صلاحيتها وأماكن تواجدها.

وتفقد كليتي التربية والتمريض واستعداد كلية التربية لزيارة لجنة الاعتماد البرامجي بالاضافة إلى زيارة كلية التمريض لتجديد شهادة الاعتماد للكلية وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 30 /5/2021.

من جانبها، قالت عميدة كلية التربية إن زيارة الاعتماد البرنامجي هي زيارة ميدانية لبرنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية ومعلم الفلسفة والاجتماع ومعلم اللغة العربية ومعلم التاريخ.

وقالت عميدة كلية التمريض إنه تم توفير كل الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لتجديد اعتمادها، مشيرة إلى أنه تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

يذكر أن كلية التمريض، كانت ثاني كلية تحصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة بنها، وتقوم الآن بتجديد الاعتماد الأكاديمي لها.

المشرف علي قطاع خدمه المجتمع يتفقد كليات الحقوق والتربية والتمريض

المشرف علي قطاع خدمه المجتمع يتفقد كليات الحقوق والتربية والتمريض

المشرف علي قطاع خدمه المجتمع يتفقد كليات الحقوق والتربية والتمريض

المشرف علي قطاع خدمه المجتمع يتفقد كليات الحقوق والتربية والتمريض

المشرف علي قطاع خدمه المجتمع يتفقد كليات الحقوق والتربية والتمريض

المشرف علي قطاع خدمه المجتمع يتفقد كليات الحقوق والتربية والتمريض