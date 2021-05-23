شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تسلق الحبال ضمن تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الإسباني باروندو جارسيا المدير الفني للمنتخب الأول لكرة اليد بعقد محاضرة فنية على هامش معسكر المنتخب المغلق المقام في اكوا فيستا الغردقة لتحفيز اللاعبين على التركيز في التدريبات والتأهيل شكل كامل استعداداً لاولمبياد طوكيو والمقرر إنطلاقها في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل وتستمر حتي منتصف يوليو .

وخصص مدرب الأحمال الكرواتي لفراعنة اليد فقرة للاعبين لتسلق الحبال ضمن البرنامج التأهيلي من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبي المنتخب تتناسب مع المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في طوكيو.

ويكتفى الجهاز الفنى لمنتخب كرة اليد، بمران وحيد للاعبين في معسكر الغردقة، على أن يخوض اللاعبين معه تدريب في الجيم، وذلك بعدما توجه منتخب اليد إلى الغردقة ظهر الثلاثاء الماضي بعد التأكد من سلبية المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين والجهاز الفنى .

وتتواجد بعثة فراعنة اليد في «اكوا فيستا» بالغردقة لخوض معسكر مغلق في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو المقبلة بانتظام جميع اللاعبين في المعسكر باستثناء المحترفين.و انتظم لاعبى المنتخب المصرى الأول للرجال بقيادة الإسبانى باروندو جارسيا المدير الفنى للمنتخب في معسكرهم المغلق بمدينة الغردقة الذي انطلق في 18 مايو ويستمر حتى 31 من نفس الشهر.

ويضم المعسكر 21 لاعبًا وهم: محمد عصام الطيار ومحمد على وعبدالرحمن طه وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن وعبدالرحمن سيسة ويحيى الدرع وحسن قداح وسيف الدرع ومصطفى خليل وعبدالرحمن فيصل وأحمد الأحمر ومحسن رمضان وحازم ممدوح وأكرم يسرى وعمر سامى وعمر خالد كاستيلو وإبراهيم المصرى ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.

يذكر أن برنامج إعداد المنتخب سوف يتخلله عدد من المباريات الودية القوية والتى ستقام مع منتخبات: إسبانيا وفرنسا وألمانيا وذلك في الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى 10 يوليو.

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان

بالصور ..تسلق الحبال أحد تدريبات منتخب اليد في معسكر الغردقة محمد السيد سليمان