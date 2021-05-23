شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للمدرسة المصرية اليابانية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الأحد، أنه تم البدء في إجراء المقابلات الشخصية للتلاميذ المتقدمين للإلتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية في مدينة الخارجة.

وقال «النيلي» في تصريحات له، الأحد، إنه أجرى جولة تفقدية لمتابعة فعاليات إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للإلتحاق بالمدرسة اليابانية المصرية المقامة بمدينة الخارجة، وسط الحرص على اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لحماية الطلاب واولياء الأمور اثناء المقابلات الشخصية.

وأشار إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتتكون من 3 طوابق وتحتوي على 14 فصلًا دراسيًا بجانب غرف الأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، وأيضًا صالات وملاعب رياضية.