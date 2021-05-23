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بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للمدرسة المصرية اليابانية في الوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الأحد، أنه تم البدء في إجراء المقابلات الشخصية للتلاميذ المتقدمين للإلتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية في مدينة الخارجة.

وقال «النيلي» في تصريحات له، الأحد، إنه أجرى جولة تفقدية لمتابعة فعاليات إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للإلتحاق بالمدرسة اليابانية المصرية المقامة بمدينة الخارجة، وسط الحرص على اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس لحماية الطلاب واولياء الأمور اثناء المقابلات الشخصية.

وأشار إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتتكون من 3 طوابق وتحتوي على 14 فصلًا دراسيًا بجانب غرف الأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، وأيضًا صالات وملاعب رياضية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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