شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سقوط الإنترنت.. فشل طلاب الثانوية العامة في القليوبية من اجتياز الامتحان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الامتحان التجريبى للثانوية العامة في مدارس القليوبية، حالة من الفوضى في اليوم الأول للامتحان، حيث لم تتمكن معظم المدارس الدخول على المنظومة، بسبب سقوط شبكة الإنترنت، وفشل الطلاب في الدخول لتسجيل بياناتهم على الشبكة، فيما سجل بعض الطلاب، لكن بعد انتهاء مدة الامتحان وهي نصف ساعة.

وأكد عددا من المعلمين في المدراس الثانوية أن شبكة الإنترنت في المدارس ضعيفة جدا، ولا تصلح لدخول للطلاب لاجراء امتحان آخر العام، مطالبين بعقد الامتحان بشكل ورقي.

من جانبهم أكد عددا من الطلاب في بعض مدارس طوخ، أنهم لم يتمكنوا من الدخول في الثلاث مواد وهي اللغة العربية، والإنجليزية، والألمانية، مشيرين إلى أن بعضهم بعد أن حصل على الكود عند التسجيل، وجدوا أن وقت الامتحان قد انتهى.

وحاولت المصرى اليوم التواصل مع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة الترية والتعليم في القليوبية، تلفونيا إلا أنهم لم يتمكنوا من التواصل بسبب غلق الهاتف الخاص به.