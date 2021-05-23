شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية» لا وجود للفطر الأسود بمستشفيات المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال لـ24 ساعة الماضية وسجل مركز بنها اعلي نسبة إصابة ب28 حالة ثم مركز طوخ ب12 حالة ومركز كفرشكر ب 9 حالات ومركز الخانكة 8 حالات ومركز قليوب 6 حالات وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر حالتين لكل منهما وومركز القناطر الخيرية بحالة واحدة بينما سجلت مدن العبور وقها وحي شرق شبرا الخيمة صفر إصابة.

واكدت مديرية مديرية الصحة والسكان في القليوبية في بيان لها عدم صحة إصابة مصابي فيروس كورونا بأعراض سلالة الفطر الأسود داخل مستشفيات المحافظة، وعدم رصد أي حالات بهذا الفطر داخل المحافظة.

وأضاف البيان أن كافة أقسام العزل بالمستشفيات العامة والحميات والصدر لم تتلقى أي حالات على مستوى قرى ومراكز المحافظة، منذ بدء ظهور جائحة كورونا في موجاتها الأولى والثانية والثالثة.

وقال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحه بالمحافظة انه تم إعلان حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا مع متابعة أعداد الإصابات في المحافظة يوميا مشيرا إلى أن المديرية رفعت حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمواجهة الفيروس كما يجري يوميا دارسة المنحنى الوبائي وبحث احتياجات المستشفيات.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة متابعة الأكسجين الطبي بالمستشفيات من أسطوانات وتانك الأكسجين ومراجعة كافة سياسات الجودة وتم التشديد على اتباع كافه تعليمات مكافحة العدوى والتدريب الدائم عليها والاطمئنان على سلامة وصحة المرضى بشكل دوري طوال فترة رعايتهم صحيا.

وناشد وكيل الصحة، مواطني المحافظة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.