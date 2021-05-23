شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان» يبحث سبل تطوير مركز الآشعة بمحافظة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا، لمناقشة آلية تطوير والنهوض بمركز الأشعة ببورسعيد ،وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ،والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد سالم عميد كلية التربية بجامعة بورسعيد، والدكتور محمد مجدى أستاذ أشاعة بكلية طب المنصورة، والدكتور مجدى الرخاوى أستاذ أشاعة بجامعة المنصورة.

وناقش محافظ بورسعيد مع الحضور مقترح تطوير المركز، مؤكدا أن محافظة بورسعيد حققت تطورا غير مسبوقا في قطاع الصحة وذلك منذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وإحداث طفرة في مستوى الرعاية الصحية والطبية المقدمة لمواطنى المحافظة، من خلال رفع كفاءة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى، وتذويد المنظومة الطبية بأحدث الأجهزة والإمكانات والمستلزمات الطبية، مشيرا أن تطوير المؤسسات الطبية تباعا سيكون على أعلى مستوى بما يتناسب مع منظومة التأمين الصحى الشامل وطبقا لمعايير الرقابة والاعتماد والجودة بما يقدم افضل الخدمات للمواطنين.