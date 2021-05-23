شكرا لقرائتكم خبر عن 1805 طلاب بالصف الثالث الثانوي يؤدون الامتحانات التجريبية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، اليوم الاحد، على مستوى المدارس الثانوية بالوادي الجديد، حيث أدى الطلاب امتحان تجريبي في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية من خلال استخدام أجهزة التابلت، حيث يهدف الإختبار إلى الاطمئنان على استخدام أجهزة التابلت لدى الطلاب وإجراء نموذج المحاكاه لاستخدام التابلت والإجابة على الأسئلة ومدى فاعلية وقوة شبكات الإنترنت.

وتفقد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عدد من لجان الامتحانات، وذلك للإطمئنان على آداء الطلاب واستخدام التابلت ومدى الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية .

وقال «النيلي» إن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة بدأت، اليوم الأحد، وسوف تجري أيام 25، 27، من مايو الحالي وتضم المحافظة 1805 طلاب وطالبات بالصف الثالث الثانوي والمدارس اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادًا لبدء إجراء الإختبارات من خلال إجراء التعقيم والتطهير للمدارس، وتم إجراء تعقيم قبل وبعد الإنتهاء من الإمتحانات مع تطبيق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى أن الإختبارات التجريبية تهدف إلى الاطمئنان على كفاءة أجهزة التابلت، ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات وتجربة لأكواد المواد وكلمات المرور التي يستخدمها الطالب في الامتحانات، وذلك استعدادًا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة.