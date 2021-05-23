شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إعمار قرية «ميت عفيف» بالمنوفية ضمن القرى الأشد احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة، في تنفيذ أعمال إعادة إعمار قرية ميت عفيف مركز الباجور بالمنوفية ضمن التعاون المشترك ضمن التعاون المشترك بين المؤسستين لتنمية وتطوير القرى الأشد احتياج على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن التعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة لإعادة إعمار قرية ميت عفيف بالمنوفية يتضمن إعادة البناء بشكل كامل لعدد من المنازل المتهالكة بالقرية فضلاً عن عمل أسقف وأرضيات وحمام ومطبخ وسباكة ودهانات ومن المتوقع الانتهاء من أعمال إعادة الإعمار خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح عبدالجليل أن التعاون بين صناع الخير والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة متواصل حيث تعاونت المؤسستان في تقديم مساعدات غذائية للأسر الأشد احتياجا في حلايب والشلاتين ومن المتوقع أن ينطلق تعاون جديد بين المؤسستين في تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة وفى بناء مساجد في المناطق الأشد احتياجا في أنحاء الجمهورية.