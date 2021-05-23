شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألفا و847 مواطنا حصلوا على لقاح كورونا بالقليوبية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة حتى اليوم، بلغ 24 و847 شخصا بالجرعة الأولى، و3 الاف و385 بالجرعة الثانية، منهم 7033 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، و6237 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و6754 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازي بشبرا.

كما حصل 1144 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و940 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و748مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية و848 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، ومشتهر بطوخ 564، والحي الثاني بالعبور 579.

قال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، انه تم افتتاح 4 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا المستجد لمواطني المحافظة ليرتفع عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 10 مراكز.

وأوضح وكيل الوزارة أن كافة المراكز تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء.