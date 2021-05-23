شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون جنيه لإقامة مجمع طبي متكامل بمدينة الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على تخصيص اعتمادات مالية تقدر بحوالي 500 مليون جنيه كمرحلة أولى، لإقامة مجمع طبي متكامل بمدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، البدء في إعداد الرسومات الهندسية والمقايسات الفنية لإقامة مجمع طبي متكامل بمدينة الفرافرة لا يقل عن 120 سريرًا لتقديم الخدمة الطبية لأبناء مركز الفرافرة وقراه.

وأوضح أن المشروع ينفذ برعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خاصة بعد موافقته على تخصيص 25 ألف متر مربع لصالح وزارة الصحة لإقامة هذا المجمع الطبي والذي يستغرق أعمال الإنشاءات والتجهيزات 36 شهرا من الآن.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تشمل إقامة 9 وحدات صحية على أعلى مستوى من الإنشاء والتجهيزات بقيمة 30 مليون جنيه لكل وحدة طبية قروية بإجمالي 270 مليون جنيه.