شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ توسعة محور عدلى منصور فى المطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة المحافظة بدأت تنفيذ أعمال التوسعة وإزالة التعارضات فى مسار محور المستشار عدلى منصور "محور مسطرد" فى امتداد شارع المشروع بالمطرية وذلك بعد صرف التعويضات المقررة للسكان، بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حى المطرية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم رصد 248 مليون جنيه تعويضات لسكان 159 عقار بمسار محور عدلى منصور الجارى تنفيذه الآن، حيث تم هدم 5 عقارات بنطاق حى السلام بشارع كمال حجازى، وباقى العقارات التى يتم هدمها بنطاق حى المطرية بشارع المشروع.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه لا يتم هدم أى عقار قبل صرف التعويضات للسكان، مع إعطاء مهلة للسكان لإخلاء العقار.

ومن المقرر أن يتم فتح محاور وربط شارع المشروع بشارع وسط البلد ومنه إلى ميدان رنين، بمسار محور عدلى منصور، وتنفذ الدولة محور عدلى منصور والذى له أهمية كبيرة وذلك لربطه بين عدد كبير من الطرق الرئيسية، ليحدث انفراجه كبيرة فى حركة والمحور الجديد يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبرى عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، والطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم.

ويربط محور عدلى منصور الذى تقيمه الهيئة الهندسية، منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى ومحور الفريق إبراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوي.

ويحدث محور عدلى منصور الذى تقيمه الدولة تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التى تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.