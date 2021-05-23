شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تواصل أعمال توسعة الطريق الدائرى فى البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمال خطة توسعة الطريق الدائرى بعد صرف التعويضات للمتضررين، وتنفذ أجهزة حى البساتين أعمال التوسعة بمنطقة بير أم سلطان تحت إشراف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، كما تم إخلاء عدد من المصانع بمسار التوسعة بعد صرف التعويضات.

وبلغت قيمة التعويضات للسكنى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه"، كما يتم تعويض المحال التجارى بالمتر، حيث بلغت التعويضات للتجارى والتى تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، ويتم فتح حساب بنكى لتحويل قيمة التعويضات عليه، حيث أخطرت محافظة السكان بمحيط الطريق الدائرى بالمناطق التى تشهد أعمال توسعة، والتى تستلزم إزالة، وذلك تمهيدا لتعويض أصحابها، بعد نزع ملكيتها، لصالح مشروع توسعة الدائرى.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أن إجمالى التعويضات المالية فى المناطق التى تشهد أعمال توسعة للطريق الدائرى بلغ حتى الآن 250 مليون جنيه تقريبا، موزعة على مناطق وأحياء: "السلام أول، ومصر القديمة، والبساتين، والمرج القديمة، والمرج الجديدة، ودار السلام"، وأن العدد الإجمالى للعقارات التى تم تعويض أصحابها فى هذه الأحياء بلغ 1283 عقارا تقريبا، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية بها، وتشمل ورش ومخازن ومحلات وبلغ عددها 1658 تقريبا، إلى جانب الأسر التى تم تعويضها وبلغ عددها الإجمالى 5883 أسرة، فضلا عن التعويضات الأخرى للمصانع، والمخابز، والأراضى الفضاء، والمنشآت الأخرى، التى تم حصرها بكل دقة.

وتبلغ تكلفة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، 7.3 مليار جنيه، وتشمل توسيع قطاعات الطريق الدائرى كافة من 4 حارات فى كل اتجاه ليكون 8 حارات فى كل اتجاه فى القطاعات التى تسمح بذلك، وفى القطاعات التى لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد/ المنيب، ستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات فى كل اتجاه.