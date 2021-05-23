شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة فى منشور اليوم، إن الجرعة الأولى من لقاح كورونا أسترازينكا تمنح للمواطنين بشكل طبيعي بعد عملية التسجيل على الموقع الإلكترونى التى خصصته الوزارة، على أن تكون الجرعة الثانية بعد 3 شهور .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا سينوفارم تمنح بعد 21 يوما من الجرعة الأولى مضيفة أن اللقاح آمن وفعال .

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.