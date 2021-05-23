شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض مشروعات الحماية من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس السيد شلبي رئيس قطاع المياه الجوفية وذلك لمتابعة المشروعات والاعمال التى يقوم القطاع بتنفيذها، على رأسها استكمال منظومة الحماية من أخطار السيول فى المدن المعرضة للمخاطر، للحفاظ على البنية الأساسية والتحتية والاستراتيجية والمنشآت العامة والخاصة والأرواح.

أوضح المهندس سيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية، أن فوائد تلك المشروعات تتمثل في تقليل المخاطر على البنية التحتية والمرافق العامة والقرى السياحية وخطوط الغاز وخطوط المياه وأبراج الكهرباء والطرق العامة والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة وحصاد مياه السيول لتغذية الخزان الجوفي ليستفيد به أهالي سيناء في الزراعات.

يشار إلى أنه يتم حاليا استكمال تنفيذ مشروعات الحماية من السيول فى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من "سدود وبحيرات صناعية وخزانات أرضية، وقنوات صناعية ومعابر إيرلندية"، بهدف استيعاب مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها التنمية.

جدير بالذكر، أن الوزارة تتعامل بشكل هام مع مشروعات ضخمة مثل الحماية من السيول لأننا نعلم الطبيعة الجبلية فى شبه جزيرة سيناء، وبالتالى وجود السيول يمثل تحدى كبير أمامنا مثلها مثل محافظة البحر الأحمر نظرا لوجود الجبال العديدة الموجودة هناك والتى كانت تمثل تحدى بالنسبة لنا فى أننا نجد كميات كبيرة من الأمطار تتساقط فى فترة زمنية بسيطة تندفع على شكل سيل وتهدد الطرق والقرى السياحية والتجمعات البدوية، وبالتالى فنحن نتعامل مع مشكلة لابد من مواجهتها بحماية الأهالى من هذه الكمية الكبيرة من المياه وفى نفس الوقت نجمع هذه المياه حتى يمكن الاستفادة منها .