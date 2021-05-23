شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الامتحان التجريبى للصف الثالث الثانوى 2021.. الطلاب يستكملون الثلاثاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم طلاب الثانوية العامة، الامتحان التجريبى فى مواد اللغة الإنجليزية واللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الملاحظات حول الامتحانات، قائلة: أن الامتحان التجريبى الثانى خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت فى المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة فى التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

وبحسب جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021، والذى أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يستكمل الطلاب امتحاناتهم الثلاثاء والخميس المقبلين، فى مواد التاريخ والفيزياء وعلم النفس والاحياء والرياضيات البحتة والخميس 27 مايو الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا والعلوم البيئية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبى بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وكشفت الوزارة، أنه سيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة فى عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس فى الامتحان التجريبى الثالث والذى سينعقد لطلاب التابلت فى المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل فى نفس التوقيت فى منتصف يونيو القادم.