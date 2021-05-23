شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الصرف: تنفيذ عدد من المشروعات للتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف الأعمال الجارية بإقليم صرف وسط الدلتا (مصرف عمر بك - محطة رفع المحلة الكبرى بالناصرية - محطة رفع السجاعية على مبدأ مصرف الغربية الرئيسي كتشنر .

وتضمنت الجولة زيارة عملية إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة منية ابيار بزمام 2954 فدانا بحضور رئيس الادارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا ومدير عام صرف الغربية ومدير عام مشروعات وسط الدلتا والأجهزة الفنية، وتم التأكيد على ضرورة المحافظة على شبكات الصرف العام ومنع أى تعديات عليها وتعظيم الاستفادة من منافع الصرف وخاصة داخل كردونات المدن.

أوضح عاشور، أنه تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7020 مليون فدان، وكذلك توسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح في زمام قدره 0,80 مليـون فدان ، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره 374 ألف فدان ، بإجمالى 8040 مليون فدان تقريباً، وجاري إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية على المصارف مثل الكباري والهدارات والبدالات، كما تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى في زمام قدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحرى والقبلى.

وأضاف عاشور أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، حيث تم الانتهاء فى العام الماضى من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف 1,00 مليون م3/ يوم ، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.00 مليون م3/ يوم ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا ، ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال (سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد) ، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا ، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى 6,00 مليون م3/ يوم.