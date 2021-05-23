شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع الخط السادس للمترو وموعد البدء فى تنفيذه × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الهيئة القومية للأنفاق للشروع في تنفيذ الخط السادس للمترو الذى سيكون موازنا للخط الأول المرج ـ حلوان، ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن هذا الخط ومساره وموعد البدء في تنفيذه.

1ـ يبلغ طول مسار الخط الثالث حوالي 30 كم.

2ـ يشمل عدد 24 محطة تضم 12 محطة علوية و12 محطة نفقية.

3ـ تم تحديد بداية الخـط من منطقة الخصوص ابتداء من مخرج 18 من الطريق الدائري.

4ـ المسار سيمتد بمحاذاة ترعة الإسماعيلية في مسارعلوي ثم يستمر حتى ميدان الســواح متجها لشارع بورسعيد.

5ـ الخط السادس للمترو سيتقاطع مع الخط الأول في غمرة ثم سيمر أسفل شارع بورسعيد إلي ميدان السيدة زينب.

6ـ سيتقاطع مع الخـط الرابع بمحطة عمرو بن العاص متجها إلى المعادى الجديدة لينتهي بمنطقة القمر الصناعي .

7ـ المسار بداية من الخصوص حتى غمرة بطول 13.3 كم يمتد عبر جسر علوي وباقى المسار نفقيا.

8ـ سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين وطرح تنفيذه في انتظار توفير التمويل اللازم عبر قروض دولية ميسرة.