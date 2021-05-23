شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى: الإمارات تدعم الجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رحب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف إطلاق النار في غزة.

وعبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال، عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، و"أثنى على الجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع والدور الإنساني الهام الذي قام به الرئيس السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء".

وشدد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، خاصة من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكداً أن دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار، واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.