شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021.. انطلقت اليوم وتنتهى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد، الامتحانات التجريبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، لشهر مايو الجارى، على مدار 3 أيام حتى الخميس المقبل، وأدى الطلاب اليوم امتحان مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية، والثلاثاء 25 مايو التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة، بينما يختبر الطلاب يوم الخميس 27 مايو فى مواد الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا والعلوم البيئية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم كلمات المرور الخاصة بامتحان شهر مايو التجريبى لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب، موضحة أن الطلاب المستهدفين من الامتحان التجريبي هم المنقولين من الصف الثاني الثانوى والذين تسلموا أجهزة التابلت فى جميع المدارس عام وخاص وخدمات ما عدا طلاب الدمج، مشيرة إلى أن الطلاب تسلموا كلمات المرور الخاص بالاختبارات وتوفيرها على تطبيق تنويهات.

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

وكشفت الوزارة أنه سيتم تطبيق طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث، والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

ونبهت وزارة التربية والتعليم، على طلاب الثانوية العامة بضرورة المشاركة فى الامتحان لأهمية التجربة، قائلة: الطالب سوف يعرف شكل الأسئلة ومن ثم المشاركة ضرورية حتى يعيش الطلاب أجواء الامتحان، إضافة إلى إزالة أى مشكلة فى أجهزة التابلت قد تواجه الطالب أثناء أداء الامتحان، موضحة أن هناك فريق من الدعم الفنى متواجد فى المدارس للاستماع إلى أى ملاحظات من الطلاب أثناء تأدية الاختبارات التجريبية.

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

وأوضحت الوزارة، أن الاختبارات تبدأ فى الصباح وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الطلاب من لحظة دخول المدارس حتى انتهاء الامتحان، مؤكدة أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة قياس درجة حرارة الطلاب لحظة الدخول إضافة إلى تحقيق التباعد بينهم والتزام كل طالب بارتداء الكمامة، مع منع أى طالب تظهر عليه علامات كورونا من الدخول، موضحة أن الامتحان تجريبى وأى طالب لن يشارك فلن يكون هناك أى ضرر عليه.