شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد عدد من المشروعات التنموية بالشهداء ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث من المقرر أن يتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بشارع النصر بمدينة الشهداء، كما سيتابع المحافظ أعمال حفر إنشاء مجمع تنموي على مساحة 1460م2 بكفر عشما وكذا أعمال تنفيذ مشروع شبكات الغاز الطبيعي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تفقد أعمال تأسيس طريق السكة الحديد تنفيذ مديرية الطرق فضلا عن متابعة أعمال تبطين ترعة الطولاني بميت شهالة.

وستشمل الجولة، تفقد المحافظ لأعمال حفر مجمع الخدمات بقرية دنشواى على مساحة 1000 م2، وكذا تفقد أعمال إنشاء جناح مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بزاوية البقلى تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، كما يتفقد المحافظ أعمال توسعة محطة المعالجة بدناصور بطاقة استيعابية 15 ألف م3 تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكذا الأعمال الإنشائية لمحطات رفع أبشادى وشمياطس تنفيذ الهيئة القومية للصرف الصحي، كما يتفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاء المجمع التنموي ومدرسة الوحدة المجمعة بدراجيل، وكذا الأعمال الانشائية للملعب الخماسي بكفر السوالمية، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء سوق حضارى وحديقة الطفل بشارع النصر «جسر المشروع» بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 ملايين جنية إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كل المشروعات وتذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال للارتقاء بجودة الخدمات، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة البنية التحتية للقرى لإحداث تنموية شاملة وحقيقية للريف المصري.