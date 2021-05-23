شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي الدولة: الانتهاء من إبرام 949 عقد حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأحد، لقاءً موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي أملاك الدولة لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت، مدير إدارة أملاك الدولة.

وتناول الاجتماع مناقشة الآليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل لجان البت والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى عرض الموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إبرام 949 عقد تقنين حتى الآن، وجاري مراجعة واستكمال باقي العقود، لافتًا إلى أنه تم زيادة عدد لجان البت ليصل إلى ١٨ لجنة، لرفع معدلات الإنجاز ومؤشرات الآداء بهذا الملف الحيوي، والتسهيل على واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بهم، مشددًا على ضرورة التعاون بين كل الجهات المعنية بهذا الملف لتحقيق النتائج المأمولة.

ووجه محافظ الفيوم مدير الأملاك ورؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كل العقود التي سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب، مشددًا على ضرورة استرداد كل أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدارجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع على المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية.

فيما أشار نائب المحافظ، إلى أن الهدف من الإجراءات التي يتم وضعها من جانب الدولة هو التيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وأن هذه الاجراءات تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، لافتًا إلى ضرورة وضع آلية لفحص التظلمات ومراجعة المساحات الصغيرة التي تستدعى النظر في تخفيض أسعارها لحين الموافقة من مجلس الوزراء على قرار التخفيض.

من جانبه، استعرض مدير الأملاك بديوان عام المحافظة، ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التي تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.