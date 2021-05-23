محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي الدولة: الانتهاء من إبرام 949 عقد حتى الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتابع ملف تقنين أراضي الدولة: الانتهاء من إبرام 949 عقد حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأحد، لقاءً موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي أملاك الدولة لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت، مدير إدارة أملاك الدولة.
وتناول الاجتماع مناقشة الآليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل لجان البت والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى عرض الموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إبرام 949 عقد تقنين حتى الآن، وجاري مراجعة واستكمال باقي العقود، لافتًا إلى أنه تم زيادة عدد لجان البت ليصل إلى ١٨ لجنة، لرفع معدلات الإنجاز ومؤشرات الآداء بهذا الملف الحيوي، والتسهيل على واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بهم، مشددًا على ضرورة التعاون بين كل الجهات المعنية بهذا الملف لتحقيق النتائج المأمولة.
ووجه محافظ الفيوم مدير الأملاك ورؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كل العقود التي سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب، مشددًا على ضرورة استرداد كل أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدارجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع على المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية.
فيما أشار نائب المحافظ، إلى أن الهدف من الإجراءات التي يتم وضعها من جانب الدولة هو التيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وأن هذه الاجراءات تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، لافتًا إلى ضرورة وضع آلية لفحص التظلمات ومراجعة المساحات الصغيرة التي تستدعى النظر في تخفيض أسعارها لحين الموافقة من مجلس الوزراء على قرار التخفيض.
من جانبه، استعرض مدير الأملاك بديوان عام المحافظة، ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التي تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.