شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على جثة عجوز بقرية صندفا في المنيا للاشتباه في وفاته جنائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحفظت الأجهزة الأمنية في المنيا، على جثة عجوز للاشتباه في وفاته جنائيًا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بالتحفظ على جثة «رأفت. ا . س»، 65 سنة، عامل زراعة، ومقيم بقرية صندفا بمركز بني مزار، للاشتباه في وفاته جنائيًا.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة