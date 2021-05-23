شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الجهاد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية لأهالي قرية الجهاد التابعة لمركز العدوة، وذلك خلال يومي 24 و25 من مايو الجاري، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا