شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين، هيثم الضوى، ومدحت سالم، وأمانة سر نبيل شكري، بمعاقبة بائع متجول بالسجن المشدد ١٠ سنوات، لإدانته بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الحالي، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ من «هانى. س. ي» بأنه أثناء سيره بالطريق العام بدائرة مركز الزقازيق، قام أحد الأشخاص بشل مقاومته وتمكن من سرقة دراجته البخارية تحت التهديد.

توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «م. أ. ال» 24 عاما، بائع متجول مقيم العاشر من رمضان، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.