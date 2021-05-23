شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات الإسكندرية»: لا شكاوي من منصة الامتحانات.. والتجربة مرت دون مشاكل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن غرف عمليات المديرية الرئيسية والغرف الفرعية لم تتلقى أي شكاوى فنية خاصة بالامتحان التجريبي لطلبة الشهادة الثانوية العامة اليوم الاحد، والتى جرت وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتم التأكيد على ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأضاف أنه تابع الامتحان التجريبي الثاني لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 من خلال غرفة العمليات بامتحان مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية من العاشرة صباحْـا حتى الواحدة ظهرًا .

وأوضح «سعد»، في تصريحات الاحد، أنه بالإشارة إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021 لتدريب الطلاب على طبيعة ونوعية الأسئلة واختبار الشبكات والخوادم المركزية، بدأ اليوم الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بأجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) حيث يمثل الامتحان عينة من الأسئلة الاسترشادية التي تمثل محاكاة لامتحان آخر العام مطلع شهر يوليو المقبل ولكن بعدد أقل خلال امتحان اليوم، هذا وتم إتاحة كلمات السر الخاصة بالطالب للمدرسة حتى يتسنى لها مساعدة الطالب الذي لم يحصل على كلمة المرور أو فقدها أو نسيها لأي سبب .

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات والتطوير التكنولوجي وإدارة التعليم الثانوي وإدارة الإحصاء وإدارة شؤون الطلاب لمتابعة سير الامتحان من خلال غرف العمليات وتذليل أي عقبات قد تطرأ والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية أولا بأول، مشددا على التعليم الثانوي بإصدار تعليمات للمدارس بحضور أكبر عدد من الطلاب لضمان نجاح التجربة والمحاكاة الحقيقية لامتحانات نهاية العام.

وفي سياق متصل أكد سعد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة من تطهير وتعقيم اللجان يوميا وارتداء الطلاب والمعلمين للكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن ومنع التجمعات ودخول وخروج الطلاب على دفعات، حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين.

يُذكر أنّه تم عقد امتحان تجريبي خلال شهر أبريل الماضي وسيتم عقد الامتحان التجريبي الثالث خلال شهر يونيو المقبل.

"عمليات الاسكندرية": لا شكاوي فنية من الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)

"عمليات الاسكندرية": لا شكاوي فنية من الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)

"عمليات الاسكندرية": لا شكاوي فنية من الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)

"عمليات الاسكندرية": لا شكاوي فنية من الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)

"عمليات الاسكندرية": لا شكاوي فنية من الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)

"عمليات الاسكندرية": لا شكاوي فنية من الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)

"عمليات الاسكندرية": لا شكاوي فنية من الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)

"عمليات الاسكندرية": لا شكاوي فنية من الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)

"عمليات الاسكندرية": لا شكاوي فنية من الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)

"عمليات الاسكندرية": لا شكاوي فنية من الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)

"عمليات الاسكندرية": لا شكاوي فنية من الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)