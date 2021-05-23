شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات لامتحانات الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ،لامتحانات الشهادة الإعدادية، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي ،واستمرار تعقيم كافة المدارس واللجان الامتحانية قبل أداء الامتحانات وبعدها، حفاظا على صحة الطلاب، كما شدد على توفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس ،مؤكداً أنه تم التنسيق مع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ لتأمين اللجان، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، وتخصيص حجرات للعزل، وأن يكون بكل لجنة من اللجان الامتحانية 14 طالباً فقط.

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات ستبدأ يوم 5يونيو المقبل، وتنتهي يوم 10 يونيو 2021م وتم توزيع الجدول على المدارس، مشيرة إلى أنها شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة الطلاب، مؤكدة أنه يؤدي الامتحانات 57 ألف و676 طالباً وطالب في 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى 10 كنترولات فرعية وكنترول مركزي بديوان المديرية، برئاسة المهندس يوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم، وتم الانتهاء من أرقام الجلوس لجميع الطلاب وسيتم تسليمها يوم الثلاثاء المقبل ،لتوزيعها عليهم، وتشمل أرقام الجلوس، رقم الجلوس الطالب، واللجنة التي سيؤدي الامتحان أمامها ،وجدول الامتحان.

وقالت وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ، تم الانتهاء من تجهيز المدارس واللجان، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة الطلاب، فضلًا عن رش وتعقيم المدارس وتجهيز البوابات الإلكترونية ،واللجان الطلابية والكواشف الحرارية، للكشف على الطلاب حراريًا قبل دخولهم اللجان.

وقالت كشك، تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق، 5 يونيو المقبل، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بمدة ساعتين ونصف، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ونصف، ويوم الأحد الموافق 6 يونيو سيؤدي الطلاب امتحانات مادة الجبر، لمدة ساعتين ،من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويوم الاثنين الموافق 7 يونيو يؤدى الطلاب امتحان مادة العلوم، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ،وسيؤدون الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء، الموافق 8 يونيو، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء، الموافق 9 يونيو لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس، الموافق 10 يونيو، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة صباحا، مؤكدة أن المواد غير المضافة للمجموع، «التربية الدينية، التربية الفنية، الحاسب الآلي» تم الانتهاء من امتحانها بالمدارس وتم رصدها على قاعدة الوزارة .

وأكد المهندس يوسف البسيوني، رئيس اللجنة العامة للمراقبة للشهادة الاعدادية، أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، بحضور رؤساء اللجان للتشديد على تنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات، حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب، والزملاء من المعلمين والعمال المشاركين في الامتحانات