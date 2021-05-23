شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية اليابانية في بنها تدخل الخدمة العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية التربية والتعليم في القليوبية في بيان لها انه تم الانتهاء من أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية ببنها بمنطقة عزبة الزراعة، وتضم 28 فصلا تعليميا لتكون ثانى مدرية مصرية يابانية على أرض القليوبية، بعد مدرسة العبور المصرية اليابانية والتى دخلت الخدمة في عام 2018 وتتكون مدرسة بنها من دور أرضى بالإضافة إلى 3 أدوار علوية، بتكلفة إجمالية بلغت 18.5 مليون جنيه وتم تسليمها بتاريخ 28/4/2021 على ان تدخل الخدمة العام الحالي.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء الطلاب المقبولين «بشكل مبدئي» بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، الذين تقدموا للالتحاق بـ48 مدرسة في 25 محافظة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور هذا الأسبوع لإبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية والتي ينبغي اجتيازها للانضمام للمدارس، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المقابلات في المدارس الجديدة تباعا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مقابلات المدارس التي كانت تعمل خلال السنوات الماضية.

كما أن اختيار الطلاب سيكون وفقًا للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس.