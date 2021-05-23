شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام طلاب الصف الثالث الثانوى فى الامتحانات التجريبية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ادى طلاب الصف الثالث الثانوى اليوم امتحانات التجريبية، والتى أجريت وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الاجراءات الاحترازية المشددة اثناء دخول الطلاب للمدارس من قياس درجة حرارة الطلاب والزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها اثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية، والتى أداها الطلاب في مواد اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى واللغة الاجنبية الثانية.

كما تم اتباع الإجراءات القانونية في عقد اللجان الامتحانية للطلاب بوجود مسافة متر ونصف بين مقعد كل طالب والآخر، وتحديد عدد 14 طالبا باللجنة الواحدة لحماية الطلاب من الأمراض وخاصة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر، أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير إجراءات الامتحانات بكل المدارس الثانوية، موضحاً ان كل ورق من الأوراق الامتحانية الثلاث موزعة فيها الأسئلة وراعت فيها الوقت المحدد للامتحان وكذلك لم نتلق أي شكاوى من مستوى الورقة الامتحانية حتى الان.