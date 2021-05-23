شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي: 30 ألف سجينة غارمة.. ومتطلبات الزواج أبرز أسباب الظاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير حقوقي، أن ظاهرة الغارمات تعتبر ظاهرة اجتماعية تؤرق المجتمع، وتكشف عن خللاً جسيماً في بنيته وتبرز مدي الأمية المالية للمرأة المصرية، وقلة الوعى بالأوراق القانونية التي يتم التوقيع عليها، وكذلك المبالغة في مطالب الزواج التي تضغط على الأسرة للاستدانة.

وأكد التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، حول الغارمات في مصر تحت عنوان «التوقيع على بياض.. الطريق إلى السجن»، أن أرقام وإحصاءات تداولها مسئولين حكوميين حول واقع تعثر النساء في سداد القروض الشخصية أثارت مخاوف من استمرار الظاهرة وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الأسري والاقتصادي والاجتماعي، والتي يتحمل آثارها في الأغلب النساء والأطفال.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماماً كبيراً بأزمة الغارمات فأطلق مبادرة «مصر بلا غارمين وغارمات»، عام 2015 عبر صندوق «تحيا مصر»، الذي خصص 30 مليون جنيه لعلاج المشكلة، وتمكن من فك كرب الكثير من الغارمين ومبادرة «سجون بلا غارمين» عام 2018 والتى استهدفت فك كرب الغارمات وسداد مديونياتهن من خلال 42 مليون جنيه تم رصدها من أموال صندوق تحيا مصر دعمًا للمبادرة وحفاظًا على كيان الأسرة، فضلاً عن اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات ونجح في فك كرب أكثر من 6000 غارم وغارمة.

وفيما يتعلق بجهود الدولة لمكافحة ظاهرة الغارمات، أوضح التقرير أن الدولة تعمل بكافة الطرق في القضاء على تلك الظاهرة سواء بدراستها أو بدعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وحمايتها من الوقوع في براثن الدين.

كما أشار التقرير أنه عام 2015، بدأ في الأفق وجود خطة بديلة ومعالجة جذرية لمشكلة الغارمات، فعملت الدولة على ثلاثة اتجاهات متكاملة أولها: هو استمرار العفو عن الغارمات وخروجهن في المناسبات الرسمية، والاتجاه الثاني: هو دراسة الظاهرة ومعالجتها، والوقوف على أسبابها، خاصة وأن لها أبعادًا ثقافية واجتماعية واقتصادية. وبهذا الصدد تم تشكيل اللجنة بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتمثل الاتجاه الثالث في دعم الغارمات بعد خروجهن ومواجهة الحياة حتى لا يرجعن للسجن مرة أخرىبجانب دعم المعيلات للأسر من النساء .

واعتبر التقرير أن أهم تلك الأسباب يتمثل في الأزمات التي أفرزها ارتفاع متطلبات الزواج مما أدى إلى أضرار النساء إلى الحصول على قروض غير آمنة لشراء سلع استهلاكية مبالغ فيها، كما أن الجهل يعلب دورا محوريا في أزمة الغارمات.

وأوضح التقرير فيما يتعلق بأعداد الغارمات أنه لا توجد إحصائية دقيقة بأعداد الغارمات في مصر ولكن وفقاً لتقديرات رسمية تصل أعداد الغارمات المسجونات إلى 30 ألف سجينة غارمة، وهو ما يمثل نسبته ما بين 20- 25% من السجناء في مصر.

وأكد التقرير على دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في حل مشاكل الغارمات، وكذلك مساهمة ضباط الشرطة في القضاء على الظاهرة وفقاً لما جاء بالتقرير .

وفيما يتعلق بكيفية القضاء على ظاهرة الغارمات فقد أشار التقرير إلى عدة مقترحات هامة منها: تنظيم دورة للمقدمات على الاقتراض يتم فيها شرح كل الإجراءات، ووضع تشريع جديد يستند على مبادئ إنسانية، وضبط سوق الائتمان غير الرسمي، بقانون يضع حد أقصي للاقتراض الصغير، وإقرار عقوبات بديلة عن السجن في قضايا الغارمين وفقاً لما طالب به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.، فضلاً عن تفعيل دور الإعلام في التوعية بعدم الانسياق وراء الأنماط الاستهلاكية لتخفيف العبء المادى عن الأسرة، واستبدال عقوبة أخرى بعقوبة الحبس ‏للغارمات والغارمين على أن تكون عقوبة الغرم هي القيام بخدمة اجتماعية مدفوعة الأجر بشكل رمزى يؤديها الغارم أو الغارمة لمدة محددة.