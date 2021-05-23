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مدارس المنيا تتخذ كل الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الثانوية العامة التجريبية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المدارس الثانوي العام، التابعة لمديرية تعليم المنيا، انطلاق الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة، اليوم الأحد.

وحرص القائمون على اللجان، التشديد على الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ، من حيث قياس درجة الحرارة عند مداخل كل مدرسة والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية والتباعد .

وتعد الامتحانات بمثابة البروفة الثانية لامتحانات الثانوية العامة الالكترونية لشهر مايو، وتعقد على مدار 3 أيام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الأحد الامتحان التجريبي الثاني في مواد اللغة العربية من الساعة 10: 11 صباحا، واللغة الانجليزية من الساعة 11:30 إلى 12 ظهرا، واللغة الثانية من 12:30 إلى 1 ظهرا.

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MO Nasa

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