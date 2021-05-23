شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس المنيا تتخذ كل الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الثانوية العامة التجريبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المدارس الثانوي العام، التابعة لمديرية تعليم المنيا، انطلاق الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة، اليوم الأحد.

وحرص القائمون على اللجان، التشديد على الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من حيث قياس درجة الحرارة عند مداخل كل مدرسة والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية والتباعد .

وتعد الامتحانات بمثابة البروفة الثانية لامتحانات الثانوية العامة الالكترونية لشهر مايو، وتعقد على مدار 3 أيام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الأحد الامتحان التجريبي الثاني في مواد اللغة العربية من الساعة 10: 11 صباحا، واللغة الانجليزية من الساعة 11:30 إلى 12 ظهرا، واللغة الثانية من 12:30 إلى 1 ظهرا.