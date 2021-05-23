شكرا لقرائتكم خبر عن «مطور إكس» تطلق مشروع «The Muse» أول مشروعاتها التجارية والإدارية بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة مطور إكس العقارية –إحدى شركات مجموعة شورى القابضة-، مشروعها الجديد The Muse بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 15 ألف متر مربع، بالشراكة مع مجموعة سعد الدين.

وقال أشرف الشيتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شورى القابضة، إن المجموعة تسعى من خلال شركة مطور إكس العقارية لتنفيذ مشروعات تتلاءم مع خبرتها في مجال التطوير العقاري وتتناسب مع احتياجات العملاء المستهدفين، بالإضافة إلى استغلال محفظة الأراضي الكبرى والمتميزة المملوكة للشركة.

وأضاف أن اكتمال التنمية بمدينة القاهرة الجديدة وقربها من العاصمة الإدارية الجديدة يرفع حجم الطلب على المشروعات التجارية والإدارية وذلك للاستفادة من توافر الخدمات واكتمال الحياة بالقاهرة الجديدة، والتكامل بين السكن والعمل في نفس المدينة، وهي عوامل عززت توجه الشركة للاستثمار في مشروع جديد تجاري إداري بالمدينة.

وأكد أن المشروع الجديد والمنفذ بالشراكة مع مجموعة سعد الدين يحقق عنصر التكامل بين ما تمتلكه كلتا الشركتين من عناصر نجاح وتميز وخبرة قوية وملاءة مالية يساهمان في تنفيذ مشروع عقاري فريد من نوعه في مدينة القاهرة الجديدة، لافتا إلى أن الشركة تسعى باستمرار للتعاون مع الشركاء الناجحين لتنفيذ مشروعات تتناسب مع تاريخها.

وأوضح محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد الدين، أن الشراكة مع مجموعة شورى القابضة لتنفيذ مشروع متميز في القاهر الجديدة يأتي استكمالا لسلسة مشروعات قوية تم تنفيذها قبل ذلك، لافتا إلى أن هذه الشراكة تتضمن التعاون الكامل لتنفيذ مشروع مميز في القاهرة الجديدة.

وأشار إلى أهمية التعاون بين المطورين العقاريين لتحقيق التكامل فيما يمتلكه كل مطور من عناصر تميز لتقديم منتج عقاري رائد بالسوق العقاري، لافتا إلى أنه من المخطط تسليم المشروع خلال 3 سنوات من بدء التنفيذ، وتتولى شركة الجزيرة العربية إنشاءات أعمال المشروع.

وقالت لينا اسكندر، رئيس قطاع المبيعات وعمليات البيع بشركة مطور إكس العقارية، إن المشروع يقع على مساحة 15 ألف متر مربع ومقسم لـ3 أدوار تجارية بمساحة 10 آلاف متر مربع ودورين إداري بمساحة 5 آلاف متر مربع يتكون من ٦ مبان، ويقع في مكان متميز بشارع التسعين الشمالي وبإطلالة على محور جمال عبدالناصر.

وأضافت أن المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع مجموعة سعد الدين وبدأت الشركة الطرح بالوحدات الإدارية، مؤكدا أن الشركة تخطط لتنفيذ مشروع ذى طابع مميز بالقاهرة الجديدة وليس مجرد مشروع تقليدي، فالمشروع يتضمن أفكارا ابتكارية جديدة في التصميم من شركة س اية ارتكيتكتس آند بارتنرز.

وأشارت إلى أن المشروع يضم «بوتيك أوتيل» ونادي صحي ومطاعم وسوبر ماركت بمساحة 1200 متر مربع ومنطقة ترفيهية للشباب وبنوك ومعرض سيارات ومحلات خدمية لقاطني المنطقة، ومركزا للمؤتمرات والاجتماعات وساحات للعمل الجماعي، مؤكدا أن شركة انكوميرشل للإيجارات والاستثمار العقاري تتولي إدارة المشروع وتستهدف اجتذاب علامات تجارية عالمية مميزة.

وتابعت بأن الشركة بدأت في طرح المرحلة الأولي من المشروع للوحدات الإدارية بأسعار بيعية تنافسية في منطقة القاهرة الجديدة، وتقدم الشركة أنظمة سداد مميزة تلائم احتياجات كافة العملاء تبدأ بمقدم 10% وأقساط متساوية تصل إلى 8 سنوات بما يؤدي إلى ارتفاع العائد على الاستثمار في المشروع.

وأوضحت أن المشروع يضم مساحات تتراوح بين 70 و180 مترًا مربعًا للشركات الصغيرة، ودور كامل بمساحة 500 متر مربع ومبني إداري بمساحة 1000 متر للشركات الكبري، ويضم المشروع يتضمن دورين جراج بهما ساحات انتظار سيارات تسع حوالي 420 سيارة، مضيفة أن الشركة تقدم إمكانية تأجير الوحدة لصالح العميل وذلك لتحقيق عائد إيجاري مرتفع على الوحدة يحافظ على استثمارات العميل.

ونوهت إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ سقف بارتفاع 5 أمتار لكل دور ومكاتب بتراس أمامي أو جانبي ووجهات الوحدات تبدأ من 7 أمتار بإطلالة مميزة لكل الوحدات الإدارية، ومسارات لممارسة الرياضة.

وأشارت إلى ارتفاع الطلب في المرحلة الأولى للمشروع من المستثمرين القائمين بمصر والخارج، موضحة التعاون مع شركة ناينتين ناينتي اكس المسئولة عن التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي للمشروع.