شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 8 كافيهات ومصادرة 150 شيشة فى حملة بحى البساتين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى البساتين جنوب القاهرة، برئاسة اللواء أحمد جودة، حملة مكبرة على الكافيهات، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أسفرت عن غلق وتشميع 6 كافيهات ومركز صيانة، وتم التحفظ على 150 شيشه وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

جاء ذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة البساتين والمتابعة الميدانية والاشغالات والمحلات، حيث تم مرور الحملة بشارع 306 وشارع النصر وشارع الخمسين بزهراء المعادى والحى الإيطالى وشارع الشطر الثالث عشر وتم غلق وتشميع 6 كافيهات ومركز صيانة وتم التحفظ على 150 شيشة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

كما تم شن حملة أخرى شملت شارع عبد المنعم رياض وشارع 77 وشارع أحمد زكى وشارع الميثاق وشارع البساتين العمومى، وتم غلق وتشميع 2 كافية وسايبر، وتم التحفظ على عدد من الشيش وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة إعلاء كلمة القانون، والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين، تم إيقاف أعمال مبانى مخالفة وإزالة سقف الدور الأرضى بشارع زكريا من شارع 6 أكتوبر بمنطقة عزبة النصر، وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحى لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.