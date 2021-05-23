شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة الأمم المتحدة بمصر: سعيدة بمقابلتى الصحفية الأولى مع ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر تغريدة على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أعربت عن سعادتها بالحوار الصحفى الأول الذى أجرته من خلال جريدة الخليج 365.

وقالت بانوفا فى تغريدتها: "سعيدة بمقابلتى الأولى مع صحيفة الخليج 365 حيث ناقشنا دور الأمم المتحدة فى مصر فى دعم البرامج الوطنية الرائدة بما فى ذلك برامج تكافل وكرامة وحياه كريمة؛ ومدى استجابة مصر القوية لـجائحة كوفيد-19 وشراكات استراتيجية جديدة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

تولت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، منصبها منذ قرابة شهرين، وفى أول حوار صحفى لها، والذى أجرته صحيفة الخليج 365، أكدت على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، وأشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وسرعة استجابة مصر لأزمة كورونا.

المنسق المقيم للأمم المتحدة، أكدت أن تمكين المرأة المصرية ودورها البارز فى كل القطاعات، هو إحدى قصص نجاح الدولة المصرية وقيادتها الدولية لملف تمكين المرأة، بالإضافة إلى دور مصر البارز فى عمليات حفظ السلام.

وقالت فى حوارها أن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة المصرية على خطط عمل مساعدة الدولة المصرية فى استجابتها السريعة للأزمة واستيعاب التحديات التى طرأت على القطاع الصحى والاقتصادى، وكانت الأولوية فى هذه الخطط للفئات الأكثر تضررا، وتم عمل تحليل للوصول إلى الفئات الأكثر تضررا من الجائحة بالتنسيق اليومى مع الجهات الحكومية للوصول إليهم، فيما قامت كل الوكالات والبرامج الأممية فى مصر بتعديل خطط عملها تماشيا مع الجائحة وللاستجابة السريعة للأزمة.