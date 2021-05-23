شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة "شيش" وغلق محال وغرامات عدم ارتداء الكمامة فى حملات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة محافظة الجيزة نشاطاتها فى متابعة الشارع والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن تطبيق القرارات وضبط المخالفين، وشملت المجهودات رصد أجهزة حى شمال الجيزة 5 حالات مخالفة للإجراءات الاحترازية، عبارة عن 3 مقاهى وسيبر ومطحن بن، حيث تم غلق المنشآت على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، ومصادرة 60 كرسيا و55 شيشة وإيداعها مخازن الحى.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن حى جنوب الجيزة شن حملة صباحية لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط، استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهى والأكشاك المخالفة لشروط الترخيص، وقد تم المرور بشوارع الجامعة و مراد وميدان الجيزة و رضوان ابن الطبيب وربيع الجيزى، وتم رفع 70 حالة إشغال متنوعة، وتم غلق ورفع محتويات قاعة حفلات مغلقة بشارع النيل "الكشافة البحرية".

كما أسفرت حملة لإدارة الإشغالات بحى بولاق الدكرور، عن مصادرة سيارة نقل بدون أوراق وتوك توك و6 ترولى فرن و8 أنابيب كبيرة و 2 ثلاجة و 95 كرسيا و 10 قلوب شيشة و 4 استاند و 2 ميزان كهرباء و81 قطعة مفروشات وملابس وكمبورسر هواء.

وبنطاق حى الدقى أسفرت الحملات عن غلق 4 حالات مخالفة عبارة عن 2 مقهى لتقديمها الشيشة و2محل تجارى لتجاوزها مواعيد الغلق مصادرة 16 شيشة وتحرير 14 محضر لعدم ارتداء الكمامة.

وخلال حملة مكبرة لمركز ومدينة الحوامدية تم غلق وتشميع محل تجارى بشارع جمال عبدالناصر وورشة ميكانيكا بشارع الكوثر، كما قامت لجان المتابعة بفض أحد الأفراح المقامة بأرض الجزيرة لمنع التجمعات، وتحرير 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامة و5محاضر اشغال طريق ومصادرة 23 حالة اشغال متنوعة، بالإضافة إلى رفع 116 طن قمامة من خلال حملات النظافة.

وبمعاونة الأجهزة الأمنية قام حى الوراق بشن عدد من الحملات والتى أسفرت عن تحرير 16 محضر متنوع ومصادرة 10 كراسى وكمبروسر هواء وبراويطة وماكينة شفط زيت واستاند حديد وميزان كمبيوتر وميزان حساس.

وأزال مركز ومدينة العياط حالة بناء مخالف عبارة عن قواعد خرسانية على مساحة 90 م2 بعزبة ابو عوصة التابعة للوحدة المحلية ببرنشت، كما تم إصلاح ورفع كفاءة لوحة الانارة بعزبة فيشر بالمقاطفية وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية القطورى.

وأغلق مركز ومدينة البدرشين 3 حالات مخالفة عبارة عن مقهى و محل تجارى وسنتر ومصادرة 10 شيش و25 حالة اشغالات متنوعه وتحرير 4 محاضر عدم ارتداء كمامة، الى جانب رفع 20 طن قمامة بنطاق القرى .