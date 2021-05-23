شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم الجيزة يتفقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الامتحانات التجريبية الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوية بمدرسة السعيدية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة سير الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ورصد أى ملاحظات.

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوى الامتحان التجريبى الاسترشادى لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية وذلك للطلاب الذين حصلوا على جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر.

واستمع "الجيار" لآراء الطلاب ومدى الاستفادة من المنظومة الجديدة والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم، مشددًا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بضرورة إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

شارك فى الجولة رحاب عريق، مدير عام الشئون التنفيذية، وعلاء الدين صلاح الدين مدير إدارة الأمن بالمديرية، وناصر شعبان – مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وحسين منصور، مدير إدارة مدرسة السعيدية.