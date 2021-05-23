شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى يتوقع عدم سقوط أمطار غداً على محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر إلى عدم سقوط أمطار غداً الإثنين على محافظات الجمهورية.

طقس الأحد:

ويسود اليوم طقس لطيف على مدن الساحل الشمالي ، معتدل على المناطق الداخلية من شمال البلاد و يميل للحرارة منتصف النهار، ويكون حار بشمال ووسط الصعيد و شديد الحرارة جنوبًا خلال النهار، ويكون الطقس ليلًا مائل للبرودة إلى لطيف بشمال ووسط البلاد، ومعتدل بباقي الأنحاء.

وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا، يتخللها ظهور للسحب على بعض المناطق الشمالية، وحركة الرياح معتدلة إلى نشطة إجمالًا يصحبها هبات قوية ببعض المناطق، وتكون نشطة إلى قوية بشمال البحر الأحمر والخليجين، وتكون حالة البحرين معتدلة إلى مضطربة.

كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق شمال البلاد.