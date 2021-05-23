طلاب الثانوية: إجابات أسئلة العربى فى الاختبار التجريبى تطبيقية بعيدة عن الحفظ

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القاهرة - سامية سيد - أكد طلاب الثانوية العامة بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، أن أسئلة امتحان اللغة العربية فى الاختبار التجريبى لشهر مايو خاطبت الفهم وفق نظام التقييم الجديد والذى يعتمد على أسئلة تقيس نواتج التعلم، مؤكدين أن جميع الجزئيات فى الامتحان إجاباتها تطبيقية بعيدة عن الحفظ، والطالب الذى اعتمد على الحفظ واجه صعوبة فى الإجابة عن بعض جزئيات الامتحان.

فيما بدأ الطلاب قبل قليل أداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى والثانية، حيث يستهدف اليوم الأول من الامتحان التجريبى 3 مواد دراسية هى اللغة العربية واللغتين الأجنبية الأولى والثانية.

وقال الطالب عبد الرحمن عبد الفتاح، إن سيستم الامتحان عمل بشكل جيد، ولكن واجهت بعض الطلبة مشكلات تمثلت فى أنهم لم يحصلوا على كلمة السر واسم المستخدم من تطبيق تنويهات والتى كان يحب عليهم الحصول عليها قبل انطلاق الامتحانات التجريبية، موضحا أن امتحان اللغة الإنجليزية تضمن 26 سؤالا اعتمدت على الفهم وليس الحفظ ومستوى الامتحان جيد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الملاحظات حول الامتحانات، قائلة: أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وتابعت الوزارة: يعد الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وكشفت الوزارة أنه سيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث إن شاء الله والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.