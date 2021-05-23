شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشهد قداس كنيسة مارمرقس فى المعادى بعد التدشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صلوات قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمعادي، وذلك بعد انتهاء صلوات تدشين مذبحين من مذابحها وحامل الأيقونات وشرقية الهيكل، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وعشرة من أحبار الكنيسة.

وشارك في صلوات تدشين كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمعادي اليوم عشرة من أحبار الكنيسة، بينهم اثنان من الآباء المطارنة.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني مذبحين بالكنيسة وحامل الأيقونات وشرقية الهيكل.

وكان الأحبار العشرة صلوا صلوات البخور الأول والثاني من التدشين قبل وصول قداسة البابا الذي بدأ صلوات البخور الثالث الذى يتضمن رش المذبح والأيقونات بزيت الميرون المقدس.

وإلى جانب نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، شارك في الصلوات أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبراالخيمة والأنبا بسادة مطران أخميم وساقلته (خدم بهذه الكنيسة قبل رهبنته) والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكةالحديد بالقاهرة والأنبا دوماديوس أسقف 6 اكتوبر وأوسيم والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدماتوالأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنالس قطاع شبرا الشمالية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرقمدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبةالنخل والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها قداسة البابا تواضروس الثاني الكنيسة، حيث زارها قداسته يوم الاربعاء 9 سبتمبر عام 2015 وألقى عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته فيها.