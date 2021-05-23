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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد استقرارا وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 5 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه.

- الكوسة بـ 8 جنيهات.

- الجزر بـ 5.5 جنيه.

- الخيار بـ 6 جنيهات.

- الجوافة بـ 15 جنيها.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

الباذنجان العروس 7.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 4 جنيهات.

- الفلفل الألوان 18.5 جنيه.

- الليمون بـ 30 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 7.5 جنيه.

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه.

- ‏العنب الأحمر 25 جنيها

-العنب الأبيض 17 جنيها.

- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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