4 يوليو المقبل.. بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 4 يوليو المقبل، وحتى يوم الخميس 5 أغسطس المقبل، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمنطقة الثالثة بالمدينة، للفائزين بها، موضحاً أن العملاء عليهم تقديم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: سيتم تسليم القطع من 331 :360، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 451 : 462، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 463 :490، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 491 : 520، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 521 : 550، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 551 : 580، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 581 : 592، يوم الخميس 15/7/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: سيتم تسليم القطع من 593 :620، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 621 : 650، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 651 : 680، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 681 : 710، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 711 : 741، يوم الخميس 29/7/2021، وتم تخصيص الأيام من الأحد 1/8/2021 : الخميس 5/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.